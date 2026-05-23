Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев в честь борцов за свободу и независимость нашего государства всех времен.

Это день памяти и благодарности всем, кто отдал жизнь за Родину, а также тем, кто продолжает эту борьбу сегодня.

День героев Украины — история праздника

Идея этого праздника возникла еще в среде украинских националистов. Официально День Героев был основан в 1941 году решением II Большого сбора Организации украинских националистов.

Тогда его назвали Праздник Героев Революции и установили на 23 мая. Именно в этот день в 1938 году в Роттердаме агент НКВД убил одного из лидеров украинского освободительного движения, полковника Армии УНР Евгения Коновальца.

Также в мае погибли другие ключевые фигуры украинской борьбы Симон Петлюра и Николай Михновский. Поэтому последний месяц весны стал символическим для чествования героев освободительной борьбы.

Несмотря на запрет со стороны советской власти, праздник сохранялся в среде диаспоры, а с начала 1990-х годов его начали открыто отмечать в Украине, прежде всего в западных областях.

Является ли День Героев Украины официальным праздником

По состоянию на 2026 год День Героев Украины не имеет статуса официального государственного праздника, то есть не утвержден законом или указом президента. В то же время с каждым годом, начиная с 2014-го, когда РФ начала оккупацию украинских территорий, его начали отмечать все шире.

В 2023 году Верховная Рада поддержала депутатское обращение к президенту с предложением предоставить этому дню официальный статус. Инициативу продвигают ветеранские и патриотические организации, а также общественные деятели. Однако на официальном уровне праздник до сих пор не закреплен.

Как отмечают День Героев в Украине

День Героев Украины традиционно начинается с панихид и молебнов в храмах с упоминанием о павших защитниках. В городах и селах организовывают возложение цветов к памятникам, могилам воинов, мемориалам Небесной Сотни, защитников от российской агрессии.

Во Львове проводится традиционный Марш памяти Героев с национальными флагами, портретами павших и живыми участниками освободительной борьбы. Состоится он и в этом году.

Акции памяти проходят в Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и других городах.

В других регионах проводят торжественные митинги, открытие мемориалов, встречи с ветеранами российско-украинской войны.

