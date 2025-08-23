Укр Рус
Карта бойових дій на 23 серпня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 107 бойових зіткнень.

Такі дані 23 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 23 серпня 2025

Втрати РФ на 23 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 075 160 (+840) осіб;
  • танків – 11 129 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 164 (+4);
  • артилерійських систем – 31 858 (+23);
  • РСЗВ – 1 472;
  • засобів ППО – 1 210;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 935 (+148);
  • крилатих ракет – 3 598;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 512 (+86);
  • спеціальної техніки – 3 944.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

