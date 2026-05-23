Ночью 23 мая украинские дроны атаковали Новороссийск. Пострадала нефтебаза. Там бушует пожар.

Об этом сообщают Telegram-канал ASTRA и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди.

Атака на Новороссийск 23 мая: что известно

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелось несколько технических и административных зданий. Также обломки беспилотников упали на территории топливного терминала.

Сейчас смотрят

Известно о двух пострадавших.

Как установил OSINT-аналитик ASTRA по видео, опубликованному в Telegram-канале Supernova+, с высокой степенью вероятности пожар возник на нефтеперевалочном комплексе Шесхарис.

Перевалочный комплекс Шесхарис уже подвергался атакам в начале марта и в начале апреля.

Также ASTRA сообщает, что в Новороссийске в результате атаки горит нефтебаза Грушовая балка.

— Ночной десерт Груша по-Шесхариски 2 в 1 — нельзя же оставлять оккупантов без позднего ужина, — прокомментировал атаку на Новороссийск Роберт Бровди.

Перевалочный комплекс Шесхарис — это крупнейший на юге России нефтеналивной терминал, входящий в структуру АО Черномортранснефть (ЧАО Транснефть). Объект обеспечивает прием, хранение и экспортную отгрузку нефти и нефтепродуктов на танкеры.

Перевалочный комплекс включает две промышленные площадки — Грушовая балка и Шесхарис, расположенные на расстоянии 12 км друг от друга.

Новороссийск на карте

Город Новороссийск расположен на берегу Черного моря недалеко от Крыма.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 550-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.