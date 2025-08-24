Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.

Карта боевых действий на 24 августа 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 134 боевых столкновения, российский враг нанес 45 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ. Также россияне осуществили 3169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и осуществил 165 обстрелов.

Карта боевых действий в Украине на 24 августа 2025 года

Потери врага в войне на 24 августа 2025 года

  • личного состава – около 1 076 070 (+910) человек,
  • танков – 11 129 ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 167 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 898 (+40) ед.,
  • РСЗО – 1472 ед.,
  • средств ПВО – 1211 (+1) ед.,
  • самолетов – 422 ед.,
  • вертолетов – 340 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121) ед.,
  • крылатых ракет – 3598 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5959 (+81) ед.,
  • специальной техники – 3944 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

