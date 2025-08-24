Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 24 августа 2025 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 134 боевых столкновения, российский враг нанес 45 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ. Также россияне осуществили 3169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и осуществил 165 обстрелов.
Карта боевых действий в Украине на 24 августа 2025 года
Потери врага в войне на 24 августа 2025 года
- личного состава – около 1 076 070 (+910) человек,
- танков – 11 129 ед.,
- боевых бронированных машин – 23 167 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 31 898 (+40) ед.,
- РСЗО – 1472 ед.,
- средств ПВО – 1211 (+1) ед.,
- самолетов – 422 ед.,
- вертолетов – 340 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121) ед.,
- крылатых ракет – 3598 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5959 (+81) ед.,
- специальной техники – 3944 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
