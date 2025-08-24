Карта бойових дій на 24 серпня 2025 – ситуація на фронті

Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнень, російський ворог завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ. Також росіяни здійснили 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.

Карта бойових дій в Україні на 24 серпня 2025

Втрати ворога у війні на 24 серпня 2025

особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб,

танків – 11 129 од,

бойових броньованих машин – 23 167 (+3) од,

артилерійських систем – 31 898 (+40) од,

РСЗВ – 1472 од,

засобів ППО – 1211 (+1) од,

літаків – 422 од,

гелікоптерів – 340 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121) од,

крилатих ракет – 3598 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводні човни – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5959 (+81) од,

спеціальної техніки – 3944 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.