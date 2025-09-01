В сентябре 2025 года платформа Допомога временно не принимает новые заявки на международную помощь, однако ранее начисленные выплаты продолжают поступать получателям.

Факты ICTV узнавали, где можно получить денежную помощь для украинцев и на каких условиях она предоставляется.

Помощь от международных организаций: как получить

Денежную поддержку через платформу могут получить украинцы, пострадавшие от полномасштабной войны, в рамках социального проекта, который реализуется Минсоцполитики при поддержке Минцифры и Программы развития ООН, а финансирование предоставляют международные организации в сотрудничестве с украинскими органами власти.

Сейчас смотрят

Помощь направлена на отдельные категории населения – внутренне перемещенных лиц, многодетные семьи, пенсионеров и других лиц, пострадавших от войны, в соответствии с условиями договоров между Минсоцполитики и международными партнерами.

Несмотря на временную приостановку приема новых заявок, выплаты продолжают поступать тем, кто подал заявку ранее. На сегодняшний день украинцы подали более 10 млн заявок, поэтому сбор новых временно приостановлен для детальной обработки имеющихся и их передачи международным организациям для дальнейших выплат.

Ресурсы международных партнеров ограничены, и Минсоцполитики работает над расширением круга организаций, которые могут предоставлять денежную помощь пострадавшим, а после подтверждения готовности финансовой поддержки прием заявок будет возобновлен.

Денежная помощь украинцам с 1 сентября: кто может получить

Граждане также могут самостоятельно обращаться в организации и фонды, чтобы получить информацию о своей ситуации.

На международную помощь могут претендовать:

внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

пенсионеры;

граждане, которые потеряли жилье или проживают в зонах боевых действий.

Особый приоритет предоставляется:

малообеспеченным;

одиноким пожилым людям;

семьям с детьми с инвалидностью, женщинам, воспитывающим детей без поддержки;

домохозяйствам, которые не могут удовлетворить базовые потребности.

Программы помощи реализуют различные международные организации, среди которых:

ЮНИСЕФ;,

УВКБ ООН;

Всемирная продовольственная программа ООН;

МККК и Общество Красного Креста Украины;

Red Rose CDS Limited;

БО Человек в беде;

Норвежский совет по делам беженцев;

ACTED;

Handicap International;

Каритас Украина.

Выплаты распространяются на внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, многодетные семьи, людей с инвалидностью и другие уязвимые категории, при этом суммы и периоды выплат зависят от конкретной организации и программы, но обычно охватывают три месяца поддержки с возможностью продления, а иногда шесть месяцев стабилизационной помощи.

Денежные выплаты поступают дистанционно через банковские счета или отделения Укрпочты, что позволяет охватывать даже отдаленные или опасные районы страны.

Помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Норвежский совет по делам беженцев также оказывал помощь ВПЛ и лицам, проживающим в зоне боевых действий. Сумма помощи составляла 2 200 грн на каждого члена семьи, выплаты осуществлялись в течение трех месяцев.

В настоящее время прием заявок на получение этой денежной помощи временно приостановлен. Как сообщили Фактам ICTV представители горячей линии, в данный момент неизвестно, когда откроется следующая регистрация на получение международной помощи от Норвежского совета по делам беженцев.

На горячей линии также посоветовали время от времени просматривать обновления на Facebook-странице Норвежского совета, где публикуют информацию о новых проектах и доступной денежной помощи.

Горячая линия: 0 800 302 007

Денежная помощь украинцам от ЮНИСЕФ

Чтобы узнать подробности получения помощи от ЮНИСЕФ, Факты ICTV обратились на горячую линию, где нам сообщили, что в настоящее время бюджет программы ЮНИСЕФ Спільно полностью исчерпан, поскольку она была рассчитана на определенное количество человек.

Это означает, что регистрация на программу денежной помощи от ЮНИСЕФ Спільно в настоящее время закрыта.

— В то же время помощь продолжает предоставляться на основании списков, которые нам предоставляют партнеры. Эти списки формируются в соответствии с различными обстоятельствами и включают определенные уязвимые категории лиц, — отметили на Горячей линии.

Горячая линия: 0 800 600 017

Помощь от ACTED

ACTED оказывает поддержку людям с инвалидностью в Херсонской (при наличии счета в Ощадбанке), Харьковской и Николаевской областях.

Размер помощи на данный момент не указан.

Для консультаций можно обращаться на горячую линию по номеру 0 800 336 936.

Помощь от Handicap International

Программа Handicap International предоставляет денежную помощь и психологическую поддержку:

внутренне перемещенным лицам (с официальным статусом или без него);

людям старше 65 лет с доходом менее 3 тыс. грн;

лицам с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

семьям с беременными или кормящими грудью женщинами.

Размер помощи составляет 2 200 грн на человека, выплаты осуществляются ежемесячно в течение трех месяцев.

Помощь от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) предоставляет финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, которые внесены в базу данных Минсоцполитики.

Приоритет при этом предоставляется семьям из прифронтовых и деоккупированных территорий. Каждый член домохозяйства может получить 2 220 грн, но максимум на три человека.

Выплаты осуществляются ежемесячно в течение трех месяцев. Для получения дополнительной информации работает горячая линия по номеру 0 800 600 122.

Помощь от Красного Креста

Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины (ОККУ) оказывают поддержку:

малообеспеченным семьям;

внутренне перемещенным лицам;

одиноким матерям;

людям, нуждающимся в помощи в связи с беременностью или родами;

лицам с детской инвалидностью и детям с инвалидностью;

неработающим пенсионерам без пенсионных выплат;

семьям, ухаживающим за больными детьми, а также многодетным семьям.

На помощь могут претендовать украинцы из всех регионов, однако приоритет отдается внутренне перемещенным лицам из пострадавших территорий.

Сумма помощи составляет 2 500 грн на одного получателя и предоставляется на один месяц с возможностью продления. Горячая линия ОККУ работает по номеру 0 800 332 656, а МККК — 0 800 300 155.

Помощь от Каритас Украина

В отдельных регионах помощь реализуется через локальные проекты, которые учитывают специфику потребностей населения, в частности в Одессе помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица, временно проживающие в общежитиях или приютах, арендующие жилье под угрозой выселения;

новоприбывшие переселенцы и лица, нуждающиеся в защите, в частности пострадавшие от домашнего насилия.

В Житомире поддержка направлена на трудоустройство через программы Гроші за роботу и Гроші за працевлаштування, профессиональное образование и переквалификацию, а также развитие микробизнеса – стартовые гранты для открытия или развития малого бизнеса или сельского хозяйства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.