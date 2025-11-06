Латвия передала Украине 21 БТР Patria 6×6 – Шмыгаль
Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6×6 , которые сразу поступят на вооружение Сил специальных операций.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Украина получила 21 БТР Patria 6×6
Передача техники состоялась на военной базе Адажи в Риге.
– Спасибо министру обороны Андрису Спрудсу, правительству Латвии и всем латвийцам за чрезвычайный уровень поддержки, – написал Шмыгаль.
В целом в 2025 году Украина получила все обещанные 42 бронемашины.
Кроме того, Латвия передала еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), входящих в ранее объявленный пакет военной помощи.
Министр также поблагодарил латвийскую сторону за финансовую поддержку, в частности вклад в €2,2 млн для инициативы PURL и помощь Коалиции укрытий, а также участие в проекте НАТО Реноватор по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине.
– Борьба продолжается, агрессор только усиливает давление. Мы должны вместе противостоять этому вызову, – подчеркнул он.
Шмыгаль отметил важность совместных шагов по финансированию через репарационный кредит из замороженных российских активов.
Накануне Минобороны сообщало, что Латвия отправит Украине 21 бронетранспортер Patria 6×6 отечественного производства.
ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, а также мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.