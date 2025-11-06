Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6×6 , которые сразу поступят на вооружение Сил специальных операций.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Украина получила 21 БТР Patria 6×6

Передача техники состоялась на военной базе Адажи в Риге.

– Спасибо министру обороны Андрису Спрудсу, правительству Латвии и всем латвийцам за чрезвычайный уровень поддержки, – написал Шмыгаль.

В целом в 2025 году Украина получила все обещанные 42 бронемашины.

Кроме того, Латвия передала еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), входящих в ранее объявленный пакет военной помощи.

Министр также поблагодарил латвийскую сторону за финансовую поддержку, в частности вклад в €2,2 млн для инициативы PURL и помощь Коалиции укрытий, а также участие в проекте НАТО Реноватор по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине.

– Борьба продолжается, агрессор только усиливает давление. Мы должны вместе противостоять этому вызову, – подчеркнул он.

Шмыгаль отметил важность совместных шагов по финансированию через репарационный кредит из замороженных российских активов.

Накануне Минобороны сообщало, что Латвия отправит Украине 21 бронетранспортер Patria 6×6 отечественного производства.

ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, а также мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

