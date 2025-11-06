Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6×6, які одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Україна отримала 21 БТР Patria 6×6

Передання техніки відбулося на військовій базі Адажі у Ризі.

– Дякую міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки, – написав Шмигаль.

Загалом у 2025 році Україна отримала усі обіцяні 42 бронемашини.

Крім того, Латвія передала ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що входять до раніше оголошеного пакету військової допомоги.

Шмигаль Рига

Фото: Денис Шмигаль

Міністр також подякував латвійській стороні за фінансову підтримку, зокрема внесок у €2,2 млн для ініціативи PURL та допомогу на Коаліцію укриттів, а також участь у проєкті НАТО Реноватор з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

– Боротьба триває, агресор лише посилює тиск. Мусимо разом протистояти цьому виклику, — підкреслив він.

Шмигаль наголосив на важливості спільних кроків щодо фінансування через репараційний кредит із заморожених російських активів.

Напередодні Міноборони повідомляло, що Латвія відправить Україні 21 бронетранспортер Patria 6×6 вітчизняного виробництва.

ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Ракети Storm Shadow/SCALP-EG

