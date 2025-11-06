Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6×6, які одразу стануть на озброєння Сил спеціальних операцій.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Україна отримала 21 БТР Patria 6×6

Передання техніки відбулося на військовій базі Адажі у Ризі.

Зараз дивляться

– Дякую міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки, – написав Шмигаль.

Загалом у 2025 році Україна отримала усі обіцяні 42 бронемашини.

Крім того, Латвія передала ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що входять до раніше оголошеного пакету військової допомоги.

Міністр також подякував латвійській стороні за фінансову підтримку, зокрема внесок у €2,2 млн для ініціативи PURL та допомогу на Коаліцію укриттів, а також участь у проєкті НАТО Реноватор з відбудови п’яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

– Боротьба триває, агресор лише посилює тиск. Мусимо разом протистояти цьому виклику, — підкреслив він.

Шмигаль наголосив на важливості спільних кроків щодо фінансування через репараційний кредит із заморожених російських активів.

Напередодні Міноборони повідомляло, що Латвія відправить Україні 21 бронетранспортер Patria 6×6 вітчизняного виробництва.

ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.