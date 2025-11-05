Украина получит от Латвии 21 бронетранспортер Patria: что известно
Латвия отправит Украине 21 бронетранспортер Patria 6×6 отечественного производства.
Как сообщило Министерство обороны страны, ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.
Также будут поставлены ремонтные комплекты по устранению боевых повреждений бронетранспортеров.
Напомним, что в среду, 5 ноября, министр обороны Латвии Андрис Спрудс принимает министра обороны Дениса Шмыгаля, который прибыл в Латвию для обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в области обороны.
— Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства — значительная поддержка для защитников Украины и возможность проверить прочность и возможности латвийских бронированных машин в реальных боевых условиях, — подчеркнул Спрудс.
Ожидается, что на следующий день Шмыгаль получит последнюю партию латвийских бронетранспортеров Patria 6×6 на военной базе в Адаже.
К слову, ранее сообщалось, что Латвия объявила о поставке Украине 42 единиц бронетехники и другого оборудования на сумму около 70 миллионов евро.
Фото: Patria