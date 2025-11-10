Участники масштабной преступной схемы в энергетической отрасли занимались отмыванием незаконно полученных средств. Для этого был создан специальный офис, ответственный за легализацию денег.

Коррупция в сфере энергетики: новые детали

Офис функционировал в центре Киева. Владельцами помещения является семья бывшего народного депутата, а ныне российского сенатора Андрея Деркача.

— Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась “черная бухгалтерия” и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов, — установили правоохранители.

По их данным, значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

В НАБУ уточнили, что офис также предоставлял услуги посторонним лицам, не входившим в состав преступной организации, получая за это вознаграждение — определенный процент от суммы проведенных операций.

— В целом через так называемую “прачечную” прошло около $100 млн, — добавили в Бюро.

Андрей Деркач известен как фигурант международных расследований о возможном вмешательстве в выборы в США и связях с российскими спецслужбами.

В 2022 году Соединенные Штаты ввели против него санкции за деятельность в интересах России и распространение дезинформации.

Что известно о коррупции в энергетике

Ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая фактически контролировала работу стратегического государственного предприятия АО НАЭК Энергоатом.

По данным следствия, участники этой схемы регулярно получали от контрагентов компании “откаты” в размере 10-15% от суммы заключенных контрактов. Такие действия позволяли избегать блокировки платежей или сохранять статус поставщиков.

Расследование установило, что в состав организации входили высокопоставленные чиновники и известные бизнесмены.

Среди них — бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности Энергоатома Дмитрий Басов, бизнесмен Тимур Миндич и экс-министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко.

Коррупционная группа влияла на ключевые процессы в Энергоатоме — от кадровых назначений до распределения финансов, фактически управляя предприятием с годовым оборотом более 200 млрд грн через доверенных лиц без официальных полномочий.

