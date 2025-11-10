Учасники масштабної злочинної схеми в енергетичній галузі займалися відмиванням незаконно отриманих коштів. Для цього було створено спеціальний офіс, відповідальний за легалізацію грошей.

Про це повідомило НАБУ у Telegram.

Корупція в сфері енергетики: нові деталі

Офіс функціонував у центрі Києва. Власниками приміщення є родина колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача.

Зараз дивляться

– Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів, – встановили правоохоронці.

За їхніми даними, значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.

У НАБУ уточнили, що офіс також надавав послуги стороннім особам, які не входили до складу злочинної організації, отримуючи за це винагороду – певний відсоток від суми проведених операцій.

– Загалом через так звану “пральню” пройшло близько $100 млн, – додали у Бюро.

Андрій Деркач відомий як фігурант міжнародних розслідувань щодо можливого втручання у вибори в США та зв’язків із російськими спецслужбами.

У 2022 році Сполучені Штати запровадили проти нього санкції за діяльність на користь Росії та поширення дезінформації.

Що відомо про корупцію в енергетиці

Раніше НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала роботу стратегічного державного підприємства АТ НАЕК Енергоатом.

За даними слідства, учасники цієї схеми регулярно отримували від контрагентів компанії “відкати” у розмірі 10-15% від суми укладених контрактів. Такі дії дозволяли уникати блокування платежів або зберігати статус постачальників.

Розслідування встановило, що до складу організації входили високопоставлені посадовці та відомі бізнесмени.

Серед них – колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор із безпеки Енергоатому Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики й міністр юстиції Герман Галущенко.

Корупційна група мала вплив на ключові процеси в Енергоатомі – від кадрових призначень до розподілу фінансів, фактично керуючи підприємством із річним оборотом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.