Корупція в енергетиці: незаконно отримані гроші відмивали через офіс Деркача
- НАБУ викрило офіс у центрі Києва, який займався відмиванням незаконних коштів.
- Приміщення належить родині колишнього нардепа, нині російського сенатора Андрія Деркача.
- За даними слідства, через цю схему пройшло близько $100 млн.
Учасники масштабної злочинної схеми в енергетичній галузі займалися відмиванням незаконно отриманих коштів. Для цього було створено спеціальний офіс, відповідальний за легалізацію грошей.
Про це повідомило НАБУ у Telegram.
Корупція в сфері енергетики: нові деталі
Офіс функціонував у центрі Києва. Власниками приміщення є родина колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача.
– Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася “чорна бухгалтерія” та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів, – встановили правоохоронці.
За їхніми даними, значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за межами України.
У НАБУ уточнили, що офіс також надавав послуги стороннім особам, які не входили до складу злочинної організації, отримуючи за це винагороду – певний відсоток від суми проведених операцій.
– Загалом через так звану “пральню” пройшло близько $100 млн, – додали у Бюро.
Андрій Деркач відомий як фігурант міжнародних розслідувань щодо можливого втручання у вибори в США та зв’язків із російськими спецслужбами.
У 2022 році Сполучені Штати запровадили проти нього санкції за діяльність на користь Росії та поширення дезінформації.
Що відомо про корупцію в енергетиці
Раніше НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала роботу стратегічного державного підприємства АТ НАЕК Енергоатом.
За даними слідства, учасники цієї схеми регулярно отримували від контрагентів компанії “відкати” у розмірі 10-15% від суми укладених контрактів. Такі дії дозволяли уникати блокування платежів або зберігати статус постачальників.
Розслідування встановило, що до складу організації входили високопоставлені посадовці та відомі бізнесмени.
Серед них – колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор із безпеки Енергоатому Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та ексміністр енергетики й міністр юстиції Герман Галущенко.
Корупційна група мала вплив на ключові процеси в Енергоатомі – від кадрових призначень до розподілу фінансів, фактично керуючи підприємством із річним оборотом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.