Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.
НАБУ провело обыск у совладельца Квартала 95 Тимура Миндича – СМИ
Главное
- Детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца Квартала 95 Тимура Миндича.
- Следственные действия произошли утром 10 ноября в Киеве, подробности пока не раскрываются.
- За несколько часов до обыска Миндич покинул территорию Украины, сообщили источники.
Детективы НАБУ провели обыск у совладельца Квартала 95 Тимура Миндича. Он покинул Украину за несколько часов до следственных действий.
НАБУ проводит обыски у Миндича
Утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена и совладельца студии Квартал 95, близкого соратника президента Владимира Зеленского – Тимура Миндича.
Об этом сообщили источники Украинской правды в правоохранительных органах.
По информации собеседников издания, следственные действия проходят в Киеве. Другие подробности пока не разглашаются.
Также, как сообщили источники, Тимур Миндич покинул территорию Украины 10 ноября — за несколько часов до того, как детективы НАБУ начали обыск.
НАБУ пока не дает официальных комментариев.
Новость обновляется…
