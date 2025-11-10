Детективы НАБУ провели обыск у совладельца Квартала 95 Тимура Миндича. Он покинул Украину за несколько часов до следственных действий.

НАБУ проводит обыски у Миндича

Утром 10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у бизнесмена и совладельца студии Квартал 95, близкого соратника президента Владимира Зеленского – Тимура Миндича.

Об этом сообщили источники Украинской правды в правоохранительных органах.

По информации собеседников издания, следственные действия проходят в Киеве. Другие подробности пока не разглашаются.

Также, как сообщили источники, Тимур Миндич покинул территорию Украины 10 ноября — за несколько часов до того, как детективы НАБУ начали обыск.

НАБУ пока не дает официальных комментариев.

