Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц так называемого бэк-офиса схемы по отмыванию средств вокруг НАЭК Энергоатом — Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

Об этом Экономической правде сообщили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что на счета ВАКС поступило 12 млн грн залога за Людмилу Зорину и 25 млн грн залога за Лесю Устименко.

Обе фигурантки так называемого дела Миндича взяли на себя процессуальные обязательства:

являться по каждому требованию суда;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении места жительства или работы;

воздерживаться от контактов со свидетелями;

передать загранпаспорта.

Ранее представители Зориной заявляли, что у нее нет средств для внесения залога.

Радио Свобода сообщает, что залог за Зорину и Устиименко внесла новосозданная компания Вангар, уставный капитал которой составляет 1 тыс. грн.

Предприятие зарегистрировано в мае этого года в Киеве. Его основной вид деятельности указан как “производство мебели для офисов и предприятий торговли”.

Напомним, ранее НАБУ обнародовало третью часть расследования масштабной коррупционной схемы в НАЭК Энергоатом под названием Мидас.

По данным САП, организатором схемы по отмыванию средств вокруг Энергоатома является бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг президента Владимира Зеленского.

Прокуроры утверждают, что Миндич использовал свои связи с Зеленским, чтобы влиять на тогдашнего министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

За несколько часов до обысков НАБУ Тимур Миндич покинул территорию Украины.

По версии следствия, Людмила Зорина участвовала в преступной организации и присвоила более 1,5 млн грн.

Лесе Устименко инкриминируют хищение и легализацию средств на сумму более 145 млн грн.

