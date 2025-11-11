Бизнесмен Тимур Миндич, ключевая фигура в расследовании масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере, вероятно, также оказывал влияние на Рустема Умерова, бывшего министра обороны.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

Миндич влиял на Умерова

Сегодня проходит слушание по избранию меры пресечения для экс-советника министра энергетики и экс-заместителя главы Фонда госимущества Игоря Миронюка, одного из фигурантов дела.

Прокурор заявил, что Миндич имел влияние не только на министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики, но и на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

– В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны – путем оказания влияния на министра обороны Умерова, – сказал прокурор.

Следствие считает, что благодаря своим связям Миндич руководил коррупционными схемами в двух ключевых секторах — энергетическом и оборонном.

Во время заседания САП также впервые назвала имя бизнесмена, который считается организатором коррупционной схемы в Энергоатоме и ранее фигурировал в СМИ под псевдонимом Карлсон.

– Не позднее января-февраля 2025 года Миндич Тимур Михайлович, пользуясь сложившейся в Украине ситуацией и наличием дружеских отношений с президентом Украины, связями с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органов, пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей, решил незаконно обогатиться, – зачитал он текст ходатайства.

По словам прокурора, в сферу влияния бизнесмена входили как минимум несколько министров. В течение 2025 года были установлены факты преступной деятельности Миндича путем оказания влияния на экс-министра энергетики Галущенко и экс-министра обороны Умерова.

По словам прокурора, Галущенко получал личную выгоду благодаря покровительству Миндича перед президентом и пользованию услугами, которые Миндич организовал для легализации средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра – советника министра энергетики.

Прокурор в суде рассказал, что все участники преступной организации осознавали угрозу разоблачения, поэтому для конспирации были назначены псевдонимы для лиц, которые пользовались услугами легализации отмывания средств.

Министру энергетики Галущенко присвоили псевдоним Сигизмунд, а при общении с другими подозреваемыми его называли Профессор. Вице-премьер-министру и министру национального единства Украины выбрали псевдоним Че Гевара.

10 ноября НАБУ сообщило, что провело 70 обысков, в частности у бизнесмена Тимура Миндича, к которым были привлечены все детективы бюро, по делу о коррупции в Энергоатоме.

