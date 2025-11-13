Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць так званого бек-офісу схеми з відмивання коштів навколо НАЕК Енергоатом – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Про це Економічній правді повідомили у пресслужбі ВАКС.

ВАКС отримав заставу за фігуранток справи Енергоатому

Зазначається, що на рахунки ВАКС надійшло 12 млн грн застави за Людмилу Зоріну та 25 млн грн застави за Лесю Устименко.

Обидві фігурантки так званої справи Міндіча взяли на себе процесуальні зобов’язання:

з’являтися за кожною вимогою суду;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання чи роботи;

утримуватися від контактів зі свідками;

передати закордонні паспорти.

Раніше представники Зоріної заявляли, що у неї немає коштів для внесення застави.

Радіо свобода повідомляє, що заставу за Зоріну та Устименко внесла новостворена компанія Вангар, статутний капітал якої становить 1 тис. грн.

Підприємство зареєстроване у травні цього року в Києві. Його основний вид діяльності вказаний як “виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі”.

Нагадаємо, раніше НАБУ оприлюднило третю частину розслідування масштабної корупційної схеми в НАЕК Енергоатом під назвою Мідас.

За даними САП, організатором схеми з відмивання коштів навколо Енергоатому є бізнесмен Тимур Міндіч, близький друг президента Володимира Зеленського.

Прокурори стверджують, що Міндіч використовував свої зв’язки із Зеленським, щоб впливати на тодішнього міністра енергетики та міністра юстиції Германа Галущенка, а також на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

За кілька годин до обшуків НАБУ Тимур Міндіч залишив територію України.

За версією слідства, Людмила Зоріна брала участь у злочинній організації та привласнила понад 1,5 млн грн.

Лесі Устименко інкримінують розкрадання та легалізацію коштів на суму понад 145 млн грн.

