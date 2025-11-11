Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задокументировали, как участники преступной организации, фигурирующие в деле о хищении в Энергоатоме, передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли Че Гевара.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

НАБУ и САП задокументировали передачу средств экс-вице-премьеру

По данным следствия, зафиксирована передача $1,2 млн и почти €100 тыс. наличными, которая происходила непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации.

— Последняя сумма — $500 тыс. — была передана уже жене Че Гевары после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях, — отметили в НАБУ.

Во время избрания в ВАКС меры пресечения одному из фигурантов дела, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, прокурор назвал имя бывшего вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова как участника схемы хищения в Энергоатоме.

11 ноября стало известно, что в Министерстве юстиции проведены следственные действия с участием Германа Галущенко.

Министр Галущенко воздержался от публичных комментариев до завершения соответствующих процессуальных действий.

Что известно о деле о хищении в Энергоатоме

10 ноября в НАБУ заявили о проведении масштабной операции Мидас по разоблачению коррупции в сфере энергетики, в рамках которой было проведено более 70 обысков.

Ведомство обнародовало записи разговоров фигурантов с кодовыми именами и утверждает, что в схему вошли: Рокет, который был советником экс-министра энергетики, а ныне — главы Минюста Германа Галущенко; Тенор, бывший исполнительным директором по физической защите и безопасности Энергоатома; известный бизнесмен и еще четыре человека. В общей сложности им удалось “отмыть” $100 млн.

В Энергоатоме заявили, что полностью сотрудничают со следственными органами, содействуют прозрачному расследованию и предоставляют все запрашиваемые правоохранительными органами материалы.

Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что ни у нее, ни у предыдущего главы ведомства Германа Галущенко не было советника по имени Игорь Миронюк, который фигурирует в расследовании под псевдонимом Рокет.

Она добавила, что Энергоатом не находится под непосредственным управлением Минэнерго, однако ведомство “будет реагировать в соответствии с результатами расследования”.

В Офисе президента прокомментировали расследование антикоррупционных органов по схеме хищения в сфере энергетики и подчеркнули, что для всех причастных “должна быть неотвратимость наказания”.

Президент Владимир Зеленский отметил, что необходимы «результативные действия» и неотвратимое наказание всех причастных к схемам в энергетической отрасли.

10 ноября утром Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что сотрудники НАБУ провели обыски у бизнесмена и совладельца фирмы Квартал 95 Тимура Миндича.

По данным издания, сам он за несколько часов до этого покинул Украину. В Госпогранслужбе заявили, что не имеют доступа к информации о выезде бизнесмена.

УП также сообщила, что первый заместитель главы САП Андрей Синюк имел доступ к резонансным делам и проводил “законспированные встречи” перед якобы отъездом Миндича.

Чиновник в комментарии журналистам заявил, что не “сливал” никакой информации и не имел доступа к делам, которые могут быть связаны с Миндичем и Энергоатомом.

Глава САП Александр Клименко создал комиссию для служебного расследования возможной утечки данных досудебного расследования НАБУ и САП.

