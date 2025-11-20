Министерство развития общин и территорий объявило о старте планового обновления управленческих команд и системы менеджмента на ключевых государственных предприятиях морской и речной отрасли.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Обновление управления в Минразвития: что известно

Первыми шагами стали увольнения руководства Украинского Дунайского Пароходства (УДП) и Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Недавно сформированный наблюдательный совет ЧАО УДП уже принял решение об отставке действующего руководителя компании.

Параллельно министерство объявляет открытый конкурс на должность нового руководителя.

Такой подход должен обеспечить приход профессиональных управленцев, способных повысить эффективность работы предприятия, поддержать развитие стратегического дунайского маршрута и укрепить логистическую устойчивость дунайского кластера — одного из ключевых для экономической безопасности государства.

Одновременно министерство запускает процесс создания наблюдательного совета и в АМПУ.

Формирование этого органа позволит повысить прозрачность корпоративного управления, усилить стратегический контроль и привести деятельность предприятия в соответствие с современными международными стандартами.

В ближайшее время аналогичные реформы коснутся и других сфер — железнодорожных и транспортных перевозок, а также авиации.

В ведомстве отмечают, что прозрачные управленческие практики являются необходимым условием для укрепления экономической устойчивости страны в военный период.

