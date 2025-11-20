Украинское правительство создает Национальный совет по гарантиям прав ребенка.

Об этом сегодня, 20 ноября, в День защиты детей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Национальный совет по гарантиям прав ребенка: что говорят в правительстве

— Каждый ребенок имеет право на лучшее. На заботу, любовь, образование, развитие. Это то, о чем говорит статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка, и то, чего заслуживают все дети. Дети должны получать все необходимое с первых дней жизни. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине, — написала Свириденко.

Сейчас смотрят

Так, по словам Юлии Свириденко, в Украине создают Национальный совет по гарантиям прав ребенка.

Это будет постоянный орган, который будет координировать государственную политику в сфере детства и ежегодно готовить доклад о положении детей в Украине.

– Это укрепляет институциональную способность государства системно работать в интересах детей, – пояснила Юлия Свириденко.

Другие решения правительства ко Дню защиты детей

Первое — правительство усиливает защиту детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии России.

Обновленные определения статусов депортированных, принудительно перемещенных и детей, пострадавших от боевых действий, позволят более точно фиксировать каждый случай.

Вводятся механизмы компенсаций и срочных выплат и создается единая информационная база, интегрированная в Единую информационную систему социальной сферы.

Второе — принят порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей.

Все учреждения — школы, медучреждения, молодежные центры — получат единый алгоритм действий для выявления, пресечения и профилактики насилия.

Третье — новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке.

Принцип «деньги следуют за ребенком» позволит обеспечить адресную помощь. На программу предусмотрено 91,5 млн гривен.

Четвертое — отныне будут действовать дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений.

По решению правительства, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат денежную помощь, необходимые вещи и технику, а также внеочередное обеспечение жильем после завершения обучения или службы.

Пятое — утвержден Национальный план реализации Европейской гарантии для детей — европейской инициативы, охватывающей пять ключевых сфер: дошкольное образование, медицину, питание, жилье и инклюзивное образование.

План создает общую рамку для сотрудничества государства, местных властей и международных партнеров, чтобы каждый ребенок в Украине имел доступ к базовым услугам и возможностям развития.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.