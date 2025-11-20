Міністерство розвитку громад та територій оголосило про старт планового оновлення управлінських команд і системи менеджменту на ключових державних підприємствах морської та річкової галузі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства.

Оновлення управління у Мінрозвитку: що відомо

Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського Пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Нещодавно сформована наглядова рада ПрАТ УДП вже ухвалила рішення про відставку чинного керівника компанії.

Паралельно міністерство оголошує відкритий конкурс на посаду нового очільника.

Такий підхід має забезпечити прихід професійних управлінців, здатних підвищити ефективність роботи підприємства, підтримати розвиток стратегічного дунайського маршруту та зміцнити логістичну стійкість дунайського кластера — одного з ключових для економічної безпеки держави.

Одночасно міністерство запускає процес створення наглядової ради і в АМПУ.

Формування цього органу дозволить підвищити прозорість корпоративного управління, посилити стратегічний контроль та привести діяльність підприємства у відповідність до сучасних міжнародних стандартів.

Найближчим часом аналогічні реформи торкнуться й інших сфер — залізничних і транспортних перевезень, а також авіації.

У відомстві наголошують, що прозорі управлінські практики є необхідною умовою для зміцнення економічної стійкості країни у воєнний період.

