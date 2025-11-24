Украина уже почти четыре года живет в условиях войны, поэтому многие граждане постоянно следят за сигналами воздушной тревоги, чтобы в случае опасности перейти в безопасное место.

Факты ICTV узнавали, где чаще всего звучали воздушные тревоги и в каких областях их было больше всего.

Где чаще всего звучали воздушные тревоги в Украине

Для этого мы воспользовались сервисом Air-alarms.in.ua. Подробнее, в каких областях Украины чаще всего звучали воздушные тревоги в 2025 году, смотрите на графике.

В каких городах Украины чаще всего звучали воздушные тревоги в 2025 году:

По данным этого ресурса, в 2025 году больше всего тревог было зафиксировано в Запорожской области — их прозвучало 1497. Средняя продолжительность одной тревоги здесь составляла 1 час 44 минуты и 10 секунд, а самая длинная тревога длилась 17 часов 4 минуты.

Второй по количеству тревог стала Харьковская область, где с начала года прозвучало 1276 сигналов.

На третьем месте — Донецкая область с 1268 тревогами, далее идет Сумская область с 1076 сигналами, а на пятом месте расположилась Днепропетровская область с 965 тревогами.

Где реже всего звучали воздушные тревоги в 2025 году

В Николаевской области прозвучало 749 сигналов, в Полтавской — 737, а в Черниговской — 716. В Херсонской области тревоги звучали 705 раз, в Одесской — 619, а в Черкасской — 501.

В столице, городе Киеве, жители услышали тревоги 477 раз, в Киевской области — 463, а в Житомирской — 304. Далее по количеству сигналов идут Винницкая область — 291, Хмельницкая — 157, Ровенская — 136, Тернопольская — 128, Волынская — 123, Львовская — 115, Черновицкая — 113 и Ивано-Франковская — 109.

Меньше всего тревог зафиксировано в Закарпатской области — всего 103 с начала года.

Эти цифры показывают, насколько опасным остается этот год для многих регионов Украины и насколько важно гражданам постоянно быть готовыми реагировать на сигналы воздушной тревоги.

