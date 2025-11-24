Україна вже майже чотири роки живе в умовах війни, тому багато громадян постійно стежать за сигналами повітряної тривоги, щоб у разі небезпеки перейти в безпечне місце.

Факти ICTV дізнавалися, де найчастіше звучали повітряні тривоги та в яких областях їх було найбільше.

Де найчастіше звучали повітряні тривоги в Україні

Для цього ми скористалися сервісом Air-alarms.in.ua. Детальніше, у яких областях України найчастіше звучали повітряні тривоги у 2025 році, дивіться на графіку.

В яких містах України найчастіше звучали повітряні тривоги у 2025 році:

За даними цього ресурсу, у 2025 році найбільше тривог було зафіксовано у Запорізькій області — їх пролунало 1497. Середня тривалість однієї тривоги тут становила 1 годину 44 хвилини та 10 секунд, а найдовша тривога тривала 17 годин 4 хвилини.

Другою за кількістю тривог стала Харківська область, де від початку року прозвучало 1276 сигналів.

На третьому місці — Донецька область із 1268 тривогами, далі йде Сумська область з 1076 сигналами, а на п’ятому місці розташувалася Дніпропетровська область із 965 тривогами.

Де найрідше звучали повітряні тривоги у 2025 році

У Миколаївській області пролунало 749 сигналів, у Полтавській — 737, а в Чернігівській — 716. У Херсонській області тривоги звучали 705 разів, в Одеській — 619, а у Черкаській — 501.

У столиці, місті Києві, мешканці почули тривоги 477 разів, у Київській області — 463, а у Житомирській — 304. Далі за кількістю сигналів ідуть Вінницька область — 291, Хмельницька — 157, Рівненська — 136, Тернопільська — 128, Волинська — 123, Львівська — 115, Чернівецька — 113 та Івано-Франківська — 109.

Найменше тривог зафіксовано у Закарпатській області — лише 103 з початку року.

Ці цифри показують, наскільки небезпечним залишається цей рік для багатьох регіонів України і наскільки важливо громадянам постійно бути готовими реагувати на сигнали повітряної тривоги.

