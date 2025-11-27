С начала прошедших суток произошло 216 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 41 авиационный удар и сбросили 103 управляемые авиабомбы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 3 178 дронов-камикадзе и осуществили 2 972 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 27 ноября 2025 года

Ситуация в Украине на 27 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом девять управляемых авиационных бомб, осуществил 174 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло шесть боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодязи, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечиного.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 22 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Яблоково, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

Потери РФ на 27 ноября 2025 года

личного состава – около 1 169 690 (+1 140);

танков – 11 373 (+1);

боевых бронированных машин – 23 628 (+3);

артиллерийских систем – 34 709 (+21);

РСЗО – 1 550 (+1);

средств ПВО – 1 253 (+1);

самолетов – 430 (+2);

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 174 (+214);

крылатых ракет – 3 995;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 351 (+109);

специальной техники – 4 008 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 373-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

