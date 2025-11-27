Вооруженные силы Украины защищают нашу страну от российских оккупантов и борются за ее независимость.

Факты ICTV узнали, какова численность Вооруженных сил Украины и сколько военнослужащих сейчас на фронте – детальнее читайте в материале.

Какова структура Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины, согласно закону, это военное формирование на которое возлагается оборона Украины, защита суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности страны.

ВСУ состоят:

из руководящего органа – Генерального штаба ВСУ;

трех видов войск – Воздушные силы, Военно-морские силы, Сухопутные войска;

отдельных родов войск – Войска связи, Десантно-штурмовые войска и кибербезопасности.

Отдельные роды сил ВСУ: Силы спецопераций, Силы территориальной обороны, Медицинские силы, Силы поддержки, Силы логистики.

В структуру также входят: воинские части, соединения, органы военного управления, высшие военные учебные заведения и так далее.

Какая численность ВСУ 2025 года

Численность Вооруженных сил утверждается Верховной Радой. По данным, на конец 2012 года численность ВСУ составляла около 184 тыс. человек.

В 2014 году, после вторжения России на Донбасс и оккупации Крыма, украинская армия приняла участие в боевых действиях и начала наращивать личный состав ВСУ.

В феврале 2016 года численность ВСУ достигала 275 тыс. человек. Появились новые части — бригады, полки, батальоны, также была реформирована структура управления.

В июле 2021 года была утверждена численность нашей армии в количестве 261 тыс. человек.

В связи с созданием Сил территориальной обороны ВСУ численность ВСУ была увеличена на 11 тыс. военных.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2023 году в ВСУ находилось примерно 700 тысяч украинцев. Это втрое больше, чем в 2014-2021 годах.

По состоянию на 2024 год количество военнослужащих в ВСУ ориентировочно равнялось 800 000 человек. В резерве находилось 1 000 000 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском сказал, что по состоянию на январь 2025 года численность украинской армии составляет 880 тыс. человек. Под этими цифрами имеются в виду те бойцы, которые непосредственно вовлечены в боевые действия на фронте.

По состоянию на 2025 год, по данным The Military Balance 2025, Global Firepower и по оценке президента Украины Владимира Зеленского, численность Вооруженных сил Украины колеблется в пределах 880–990 тысяч военных.

Сколько женщин в Вооруженных силах Украины в 2025 году

В Вооруженных силах Украины служат более 68 тыс. женщин. Из них военнослужащих – более 48 000. Непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

С началом военных действий на территории Украины количество женщин в армии увеличилось более чем на 20%. Например, в январе 2022 года, перед широкомасштабным вторжением, общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляла более 52 000 человек.

По состоянию на январь 2024 года общая численность женщин в Вооруженных силах Украины составляла 66,9 тысячи человек, из них 47,2 тысячи — военнослужащие. При этом 6,5 тысячи находятся на руководящих должностях, а около 4 тысяч – на линии соприкосновения.

По состоянию на октябрь 2023 года в украинской армии находилось 43,5 тыс. женщин-военных и более 18 тысяч – гражданского персонала. По данным, около 5 тысяч женщин-военных выполняют задачи в районах ведения боевых действий, а статус участника боевых действий имеют почти 13,5 тыс. женщин.

При этом, например, в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составляла до 50 тысяч, из них 16,6 тыс. военнослужащих.

Если посмотреть на статистику в разрезе количества женщин по родам войск, то (по состоянию на 2024 год) больше всего женщин находилось в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Там проходило службу более 18 000 женщин.

Несколько меньшие показатели в Воздушных силах и Медицинских силах, где количество женщин-военнослужащих в каждом роде превышало 6000. Достаточно существенное количество наблюдалось и в Силах территориальной обороны, Силах поддержки и Силах логистики, Военно-морских силах.

Сотни женщин также успешно проходят службу и выполняют боевые задачи в Силах специальных операций и Силах беспилотных систем.

Украинское законодательство предусматривает, что в особый период и во время военного положения численность ВСУ увеличивается в соответствии с указами о мобилизации.

Стоит также отметить, что по данным рейтинга Global Firepower в 2025 году Украина находится на 20-й строчке среди сильнейших армий мира.

ВСУ сдерживают вооруженную агрессию РФ, охраняют воздушное и подводное пространство Украины и участвуют в мероприятиях, направленных на борьбу с терроризмом.

