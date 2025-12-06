Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, совершит официальный визит в Великобританию.

О поездке главы государства заявил во время своего выступления на Военном молитвенном завтраке.

Визит Зеленского в Великобританию: что известно

На вопрос журналистов, состоится ли визит в Великобританию именно 8 декабря, Зеленский подтвердил — Да.

Сейчас смотрят

Он отметил, что сегодня во второй половине дня ожидает доклад от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о результатах переговоров в США.

Напомним, что 2 декабря Владимир и Елена Зеленские посетили Ирландию.

А еще раньше, 1 декабря, президентская чета посетила Францию, где украинский лидер встретился с Эммануэлем Макроном и посетил производственные мощности компании Dassault Aviation.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.