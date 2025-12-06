Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Зеленский в понедельник посетит Великобританию с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, совершит официальный визит в Великобританию.
О поездке главы государства заявил во время своего выступления на Военном молитвенном завтраке.
Визит Зеленского в Великобританию: что известно
На вопрос журналистов, состоится ли визит в Великобританию именно 8 декабря, Зеленский подтвердил — Да.
Он отметил, что сегодня во второй половине дня ожидает доклад от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о результатах переговоров в США.
Напомним, что 2 декабря Владимир и Елена Зеленские посетили Ирландию.
А еще раньше, 1 декабря, президентская чета посетила Францию, где украинский лидер встретился с Эммануэлем Макроном и посетил производственные мощности компании Dassault Aviation.
