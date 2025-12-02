Зеленский прибыл в Ирландию: что известно о визите президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершили визит в Ирландию.
О прибытии украинского президента сообщил премьер-министр страны Михал Мартин.
Визит Зеленского в Ирландию: что известно
По словам премьер-министра, Ирландия рада принимать украинского президента и продолжает твердо поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу, независимость и демократические ценности.
— Для нас большая честь приветствовать президента Зеленского и первую леди в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, который отстаивает свою свободу и демократию, остается неизменной, — отметил Мартин.
Напомним, что 1 декабря Владимир и Елена Зеленские побывали во Франции.
Украинский президент провел переговоры с Эммануэлем Макроном в формате тет-а-тет, обсудив вызовы безопасности и дальнейшую оборонную поддержку Украины.
Также Зеленский посетил производственные мощности компании Dassault Aviation, где ознакомился с новыми технологиями французского оборонно-авиационного сектора.
Фото: Telegram Елены Зеленской