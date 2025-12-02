Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершили визит в Ирландию.

О прибытии украинского президента сообщил премьер-министр страны Михал Мартин.

Визит Зеленского в Ирландию: что известно

По словам премьер-министра, Ирландия рада принимать украинского президента и продолжает твердо поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу, независимость и демократические ценности.

— Для нас большая честь приветствовать президента Зеленского и первую леди в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, который отстаивает свою свободу и демократию, остается неизменной, — отметил Мартин.

Напомним, что 1 декабря Владимир и Елена Зеленские побывали во Франции.

Украинский президент провел переговоры с Эммануэлем Макроном в формате тет-а-тет, обсудив вызовы безопасности и дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Также Зеленский посетил производственные мощности компании Dassault Aviation, где ознакомился с новыми технологиями французского оборонно-авиационного сектора.

Фото: Telegram Елены Зеленской

