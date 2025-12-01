Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибув до Франції.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з Парижа.

Зеленський прибув у Францію: що відомо

Головною метою візиту Зеленського до Франції є проведення зустрічі віч-на-віч із президентом Еммануелем Макроном.

Під час поїздки глава держави також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

— На сьогодні ж заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика – пріоритети очевидні, – написав Зеленський у Telegram.

Паралельно до Парижа вирушає голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров.

Він особисто доповість президенту Зеленському про результати переговорів української делегації з командою Дональда Трампа у Флориді щодо можливих параметрів мирної угоди.

Очікується, що Умєров детально ознайомить Зеленського із змістом дискусій та обговорених кроків для встановлення миру.

