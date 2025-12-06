Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, здійснить офіційний візит до Великої Британії.

Про поїздку главиа держави заявив під час свого виступу на Військовому молитовенному сніданку.

Візит Зеленського до Великобританії: що відомо

На запитання журналістів, чи відбудеться візит до Великої Британії саме 8 грудня, Зеленський підтвердив – Так.

Зараз дивляться

Він зазначив, що сьогодні в другій половині дня очікує доповідь від секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова щодо результатів переговорів у США.

Нагадаємо, що 2 грудня Володимир та Олена Зеленські відвідали Ірландію.

А ще раніше, 1 грудня, президентське подружжя завітало до Франції, де український лідер зустрівся з Емануелем Макроном та відвідав виробничі потужності компанії Dassault Aviation.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.