Переговоры о мире: Зеленский проинформировал Рютте о контактах в США
- Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте дипломатическую ситуацию и мирные переговоры.
- Он проинформировал Рютте о разговоре украинских представителей в США с командой президента Дональда Трампа и согласовал дальнейшие контакты.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте дипломатическую ситуацию и мирные переговоры по окончанию полномасштабной войны.
Зеленский о переговорах Украины в США
Как заявил глава государства в День Вооруженных сил Украины, он выразил благодарность за добрые слова о наших военных.
— Мы обменялись оценками дипломатической ситуации. Я проинформировал Марка о разговоре наших представителей в Америке с командой президента Трампа. Согласовали дальнейшие контакты, — отметил Зеленский по итогам разговора.
5 декабря в Майами состоялся второй день переговоров между представителями США и Украины по мирному плану.
Как сообщило издание Axios со ссылкой на слова официальных лиц США и Украины, переговоры продолжились в субботу, 6 декабря.
2 декабря состоялась пятичасовая встреча специальных представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.