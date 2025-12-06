Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте дипломатическую ситуацию и мирные переговоры по окончанию полномасштабной войны.

Зеленский о переговорах Украины в США

Как заявил глава государства в День Вооруженных сил Украины, он выразил благодарность за добрые слова о наших военных.

— Мы обменялись оценками дипломатической ситуации. Я проинформировал Марка о разговоре наших представителей в Америке с командой президента Трампа. Согласовали дальнейшие контакты, — отметил Зеленский по итогам разговора.

5 декабря в Майами состоялся второй день переговоров между представителями США и Украины по мирному плану.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на слова официальных лиц США и Украины, переговоры продолжились в субботу, 6 декабря.

2 декабря состоялась пятичасовая встреча специальных представителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

