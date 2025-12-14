В ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины нанесли удары по вражеским объектам на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым с помощью ударных БПЛА FP-2.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО ВСУ.

Удары ССО по временно оккупированному Крыму 14 декабря: что известно

По данным военных, вблизи населенного пункта Янтарное ударные беспилотники поразили поезд с горюче-смазочными материалами для российских войск, а также нанесли поражение нефтебазе в поселке Битумное.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря на временно оккупированном Крымском полуострове прогремели мощные взрывы.

По сообщениям очевидцев, которые приводит издание Крымский ветер, несколько дронов атаковали разные объекты одновременно.

Сначала в Феодосии дроны поразили нефтебазу, где прогремели сильные взрывы.

Из-за угрозы новых ударов была объявлена воздушная тревога в районе Симферополя, где взрывы зафиксировали на территории электростанции, а вблизи ГРЭС вспыхнул пожар на нефтебазе.

Мощные взрывы также слышали возле села Широкое.

В Первомайском, по словам очевидцев, сбитый дрон упал на улице Ленина.

Примерно в 23:54 оккупанты хаотично стреляли по беспилотникам в районе Гвардейского, где расположен военный аэродром российской армии.

Кроме того, сильные взрывы прогремели в городе Саки и Джанкойском районе, что подтверждает масштаб атак дронов на полуострове.

Удары ССО в Донецкой области 14 декабря: что известно

Кроме временно оккупированного Крыма в ночь на 14 декабря взрывы раздавались и в Донецкой области: в Марьяновке ССО уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Волна-2.

Кроме того, вблизи Докучаевска военные поразили центр подготовки операторов FPV-дронов.

