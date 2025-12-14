Ночью раздавались взрывы в Урюпинске Волгоградской области России. Местные жители сообщают об атаке дронов на местную нефтебазу.

Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.

Атака на нефтебазу в Урюпинске 14 декабря: что известно

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на нефтебазу в Урюпинске.

— В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, — заявил он.

Также проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к нефтебазе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что ночью 3 декабря ударные дроны также атаковали Урюпинскую нефтебазу АльфаОйл на улице Штеменко, 67.

Согласно открытой информации, нефтебаза АльфаОйл в Урюпинске имеет 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков, хранит их в резервуарах, а затем отгружает для клиентов.

Урюпинск на карте

Урюпинск расположен в 340 км к северо-западу от Волгограда.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

13 декабря ночью дроны в очередной раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

