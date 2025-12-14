В российском Урюпинске дроны атаковали нефтебазу: там произошел пожар
Ночью раздавались взрывы в Урюпинске Волгоградской области России. Местные жители сообщают об атаке дронов на местную нефтебазу.
Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA.
Атака на нефтебазу в Урюпинске 14 декабря: что известно
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на нефтебазу в Урюпинске.
— В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента, — заявил он.
Также проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к нефтебазе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что ночью 3 декабря ударные дроны также атаковали Урюпинскую нефтебазу АльфаОйл на улице Штеменко, 67.
Согласно открытой информации, нефтебаза АльфаОйл в Урюпинске имеет 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков, хранит их в резервуарах, а затем отгружает для клиентов.
Урюпинск на карте
Урюпинск расположен в 340 км к северо-западу от Волгограда.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 390-е сутки.
13 декабря ночью дроны в очередной раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.