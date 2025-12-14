У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України завдали ударів по ворожих об’єктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим за допомогою ударних БпЛА FP-2.

Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.

Удари ССО по тимчасово окупованому Криму 14 грудня: що відомо

За даними військових, поблизу населеного пункту Янтарне ударні безпілотники уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами для російських військ, а також завдали ураження нафтобазі в селищі Бітумне.

Раніше повідомлялося, що в ніч із 13 на 14 грудня на тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали потужні вибухи .

За повідомленнями очевидців, які наводить видання Кримський вітер, кілька дронів атакували різні об’єкти одночасно.

Спершу у Феодосії дрони вразили нафтобазу, де прогриміли сильні вибухи.

Через загрозу нових ударів була оголошена повітряна тривога в районі Сімферополя, де вибухи зафіксували на території електростанції, а поблизу ГРЕС спалахнула пожежа на нафтобазі.

Потужні вибухи також чули біля села Широке.

В Первомайському, за словами очевидців, збитий дрон упав на вулиці Леніна.

Приблизно о 23:54 окупанти хаотично стріляли по безпілотниках у районі Гвардійського, де розташований військовий аеродром російської армії.

Крім того, сильні вибухи пролунали у місті Саки та Джанкойському районі, що підтверджує масштаб атак дронів на півострові.

Удари ССО на Донеччині 14 грудня: що відомо

Окрім тимчасово окупованого Криму у ніч проти 14 грудня лунали вибухи й у Донецькій області: в Мар’янівці ССО знищили станцію радіоелектронної боротьби Волна-2.

Крім того, поблизу Докучаєвська військові вразили центр підготовки операторів FPV-дронів.

