Взрывы в Крыму прогремели в ночь с 13 на 14 декабря. Полуостров атаковали неизвестные дроны в нескольких местах одновременно.

Об этом сообщает Крымский ветер со ссылкой на очевидцев.

Взрывы в Крыму: полуостров атаковали дроны

Сначала дроны в Феодосии атаковали нефтебазу, где раздавались сильные взрывы.

Из-за угрозы ударов дронами объявили воздушную тревогу для района Симферополя. Там взрывы прогремели в пределах электростанции. Вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи ГРЭС.

Мощный взрыв был слышен возле села Широкое. Очевидцы сообщили, что в населенном пункте Первомайское сбитый дрон упал на улице Ленина.

Примерно в 23:54 была зафиксирована хаотичная стрельба оккупантов по беспилотникам и в районе Гвардейского. Там расположен военный аэродром армии РФ.

Сильные взрывы прогремели в городе Саки и в Джанкойском районе.

12 декабря ГУР Минобороны сообщило, что спецподразделение разведки Примары поразило транспортный самолет Ан-26 и две дорогостоящие радиолокационные системы российских оккупантов на временно оккупированном Крымском полуострове.

Украинские военные опубликовали видео ударов.

Во время подготовки к взлету военно-транспортного самолета РФ Ан-26 украинские силы нанесли точный удар по его левому турбовинтовому двигателю.

Также Призраки уничтожили две радиолокационные системы — РЛС 55Ж6М Небо-М и спрятанную в куполе РЛС 64Н6Е, которая выполняла наблюдательные функции для комплексов С-300 и С-400.

