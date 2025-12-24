За прошедшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений.

Враг нанес два ракетных и 65 авиационных ударов, применив 39 ракет и сбросив 160 управляемых авиабомб.

Кроме этого, оккупанты осуществили 4341 обстрел, в том числе 105 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 7601 дрон-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 23 декабря 2025 года

Ситуация в Украине на 24 декабря 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку оккупантов, противник нанес два авиационных удара, применив при этом восемь управляемых бомб, осуществил 153 обстрела, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Кругляковки и в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел пять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Колодязи и Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Горехово и Дачное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 24 декабря 2025 года

личного состава – около 1 200 370 (+1 090) человек;

танков – 11 449 (+3);

боевых бронированных машин – 23 796 (+4);

артиллерийских систем – 35 376 (+45);

РСЗО – 1 579 (+3);

средств ПВО – 1 263;

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1031);

крылатых ракет – 4 073;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2);

автомобильной техники и автоцистерн – 71 125 (+159);

специальной техники – 4 029.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

