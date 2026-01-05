Ситуация в Миргороде сложная, ВСУ отражают штурмы Гришиного — 7 корпус ДШВ
- В течение двух суток российские войска непрерывно штурмуют район Гришиного, пытаясь обойти Покровскую агломерацию через Гришино и Родинское.
- За это время Силы обороны ликвидировали более 30 военнослужащих противника и поразили до 10 единиц легкой техники.
- В Мирнограде подразделения 7 корпуса БР ДШВ и бойцы НГУ Червона калина контролируют северную часть города.
Силы обороны отражают штурм Гришиного в Донецкой области. Ситуация в Миргороде остается сложной.
Об этом 5 января сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (БР ДШВ).
ВСУ отражают штурмы в районе Гришиного
— С начала нового года противник наращивает давление в Покровской агломерации. Из-за невозможности продавить лобовыми атаками оборону украинских войск в полосе ответственности 7 корпуса БР ДШВ противник пытается действовать обходными путями. В частности, пытается обойти агломерацию через Гришино и Родинское, – говорится в сообщении.
Последние двое суток россияне непрерывно осуществляют штурмовые действия в районе населенного пункта Гришино.
Во время атак противник привлекает живую силу и легкую технику. Штурмы проводит преимущественно ночью для минимизации потерь.
На подступах к Гришиному подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ сдерживают противника.
В целом за двое последних суток Силы обороны ликвидировали более 30 военнослужащих противника и поразили до 10 единиц легкой техники (мототехника и багги).
Фиксируются попытки противника действовать малыми группами по 6–8 человек с выходом в северном направлении от Покровска.
Все перемещения Силы обороны своевременно выявляют и поражают противника с учетом имеющихся сил и средств.
Ситуация в районе Миргорода сложная
— В районе Мирнограда обстановка остается сложной. Подразделения 7 корпуса ШР ДШВ совместно с 14 бригадой оперативного назначения НГУ Червона калина сосредотачивают усилия на контроле северной части города, сдерживают противника в центральной части города и не допускают затягивания врагом техники с южного направления, – говорится в сообщении.
На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, однако Силы обороны контролируют ситуацию.
7 корпус БР ДШВ продолжает удерживать определенные рубежи и уничтожать противника при попытках прорыва или обхода.
К обороне Покровской агломерации продолжают привлекаться подразделения Группировки войск ДШВ, штурмовые подразделения, Сухопутные войска, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.