Как рассчитать сумму больничного по уходу за ребенком в 2026 году
Больничный по уходу за ребенком — это документ, который дает право работнику на временную нетрудоспособность с целью ухода за больным ребенком. Факты ICTV узнавали, кто выдает и как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2026 году.
Где и когда можно оформить больничный по уходу за ребенком
Получить больничный можно:
- В амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка.
В стационаре, если ребенок находится на лечении.
Кто имеет право на больничный по уходу за ребенком:
- Родители (биологические или приемные) ребенка.
- Другие члены семьи, которые фактически ухаживают за ребенком (бабушки, дедушки, другие родственники).
- Одинокие матери (отцы) имеют право на больничный по уходу за двумя детьми одновременно, если им не исполнилось 14 лет.
- Лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, имеют право на больничный без ограничения возраста ребенка.
Продолжительность больничного по уходу за ребенком:
- До 14 календарных дней — на уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет.
- До 70 календарных дней — на уход за больным ребенком-инвалидом.
- До 140 календарных дней — на уход за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.
Как оплачивается больничный по уходу за ребенком
В 2026 году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом Об общеобязательном государственном социальном страховании.
Процент больничных:
- 100% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 8 лет.
- 70% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 5-8 лет.
- 60% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 3-5 лет.
- 50% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж до 3 лет.
Каким образом осуществляется оплата больничного на ребенка
Чтобы рассчитать, какую сумму денег получит человек, нужно высчитать основную величину — среднюю заработную плату. После этого нужно умножить среднюю заработную плату за день на количество больничных дней, а также на процент. Этот коэффициент выбирается в зависимости от того, сколько лет работает человек. Выше указано количество процентов, на которое нужно умножать, в зависимости от стажа. Также есть нормы, которые распространяются на людей, работающих менее 6 месяцев.
Оплата больничных осуществляется:
- Первые 5 дней — за счет работодателя.
- С 6-го дня — за счет Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
Пример расчета суммы больничного по уходу за больным ребенком
Если количество дней больничного — 11, а стаж работы — 6 лет, человек за последний календарный год заработал 280 000 грн, то в таком случае больничный рассчитывается по такому принципу:
- 280 000 делят на 365 дней. За один рабочий день размер средней заработной платы будет составлять 767 грн 12 коп.
- Теперь нужно умножить эту цифру на 11 дней и на 0,7. Последняя цифра — это и есть коэффициент 70%, который используется в том случае, если рабочий работает 5-8 лет.
- Так, за весь больничный человек получит 5 906 грн 83 копейки.