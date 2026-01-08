Больничный по уходу за ребенком — это документ, который дает право работнику на временную нетрудоспособность с целью ухода за больным ребенком. Факты ICTV узнавали, кто выдает и как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2026 году.

Где и когда можно оформить больничный по уходу за ребенком

Получить больничный можно:

В амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка.

В стационаре, если ребенок находится на лечении.

Кто имеет право на больничный по уходу за ребенком:

Родители (биологические или приемные) ребенка.

Другие члены семьи, которые фактически ухаживают за ребенком (бабушки, дедушки, другие родственники).

Одинокие матери (отцы) имеют право на больничный по уходу за двумя детьми одновременно, если им не исполнилось 14 лет.

Лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, имеют право на больничный без ограничения возраста ребенка.

Продолжительность больничного по уходу за ребенком:

До 14 календарных дней — на уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет.

До 70 календарных дней — на уход за больным ребенком-инвалидом.

До 140 календарных дней — на уход за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком

В 2026 году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом Об общеобязательном государственном социальном страховании.

Процент больничных:

100% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 8 лет.

70% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 5-8 лет.

60% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 3-5 лет.

50% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж до 3 лет.

Каким образом осуществляется оплата больничного на ребенка

Чтобы рассчитать, какую сумму денег получит человек, нужно высчитать основную величину — среднюю заработную плату. После этого нужно умножить среднюю заработную плату за день на количество больничных дней, а также на процент. Этот коэффициент выбирается в зависимости от того, сколько лет работает человек. Выше указано количество процентов, на которое нужно умножать, в зависимости от стажа. Также есть нормы, которые распространяются на людей, работающих менее 6 месяцев.

Оплата больничных осуществляется:

Первые 5 дней — за счет работодателя.

С 6-го дня — за счет Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Пример расчета суммы больничного по уходу за больным ребенком

Если количество дней больничного — 11, а стаж работы — 6 лет, человек за последний календарный год заработал 280 000 грн, то в таком случае больничный рассчитывается по такому принципу:

280 000 делят на 365 дней. За один рабочий день размер средней заработной платы будет составлять 767 грн 12 коп.

Теперь нужно умножить эту цифру на 11 дней и на 0,7. Последняя цифра — это и есть коэффициент 70%, который используется в том случае, если рабочий работает 5-8 лет.

Так, за весь больничный человек получит 5 906 грн 83 копейки.