Больничный по уходу за ребенком — это документ, который дает право работнику на временную нетрудоспособность с целью ухода за больным ребенком. Факты ICTV узнавали, кто выдает и как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2026 году.

Где и когда можно оформить больничный по уходу за ребенком

Получить больничный можно:

  • В амбулаторной службе по месту жительства или регистрации ребенка.
    В стационаре, если ребенок находится на лечении.

Кто имеет право на больничный по уходу за ребенком:

  • Родители (биологические или приемные) ребенка.
  • Другие члены семьи, которые фактически ухаживают за ребенком (бабушки, дедушки, другие родственники).
  • Одинокие матери (отцы) имеют право на больничный по уходу за двумя детьми одновременно, если им не исполнилось 14 лет.
  • Лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, имеют право на больничный без ограничения возраста ребенка.

Продолжительность больничного по уходу за ребенком:

  • До 14 календарных дней — на уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет.
  • До 70 календарных дней — на уход за больным ребенком-инвалидом.
  • До 140 календарных дней — на уход за двумя и более больными детьми до 14 лет одновременно.

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком

В 2026 году оплата больничного по уходу за ребенком осуществляется в соответствии с Законом Об общеобязательном государственном социальном страховании.

Процент больничных:

  • 100% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 8 лет.
  • 70% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 5-8 лет.
  • 60% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж более 3-5 лет.
  • 50% средней заработной платы — для работников, имеющих страховой стаж до 3 лет.

Каким образом осуществляется оплата больничного на ребенка

Чтобы рассчитать, какую сумму денег получит человек, нужно высчитать основную величину — среднюю заработную плату. После этого нужно умножить среднюю заработную плату за день на количество больничных дней, а также на процент. Этот коэффициент выбирается в зависимости от того, сколько лет работает человек. Выше указано количество процентов, на которое нужно умножать, в зависимости от стажа. Также есть нормы, которые распространяются на людей, работающих менее 6 месяцев.

Оплата больничных осуществляется:

  • Первые 5 дней — за счет работодателя.
  • С 6-го дня — за счет Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Пример расчета суммы больничного по уходу за больным ребенком

Если количество дней больничного — 11, а стаж работы — 6 лет, человек за последний календарный год заработал 280 000 грн, то в таком случае больничный рассчитывается по такому принципу:

  • 280 000 делят на 365 дней. За один рабочий день размер средней заработной платы будет составлять 767 грн 12 коп.
  • Теперь нужно умножить эту цифру на 11 дней и на 0,7. Последняя цифра — это и есть коэффициент 70%, который используется в том случае, если рабочий работает 5-8 лет.
  • Так, за весь больничный человек получит 5 906 грн 83 копейки.
