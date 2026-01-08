Як розрахувати суму лікарняного по догляду за дитиною у 2026 році
Лікарняний по догляду за дитиною – це документ, який дає право працівнику на тимчасову непрацездатність з метою догляду за хворою дитиною. Факти ICTV дізнавалися, хто видає та як оплачується лікарняний по догляду за дитиною у 2026 році.
Де та коли можна оформити лікарняний по догляду за дитиною
Отримати лікарняний можна:
- В амбулаторній службі за місцем проживання або реєстрації дитини.
- У стаціонарі, якщо дитина перебуває на лікуванні.
Хто має право на лікарняний по догляду за дитиною:
- Батьки (біологічні або прийомні) дитини.
- Інші члени сім’ї, які фактично доглядають за дитиною (бабусі, дідусі, інші родичі).
- Одинокі матері (батьки) мають право на лікарняний по догляду за двома дітьми одночасно, якщо їм не виповнилося 14 років.
- Особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю, мають право на лікарняний без обмеження віку дитини.
Тривалість лікарняного по догляду за дитиною:
- До 14 календарних днів – на догляд за хворою дитиною віком до 14 років.
- До 70 календарних днів – на догляд за хворою дитиною-інвалідом.
- До 140 календарних днів – на догляд за двома і більше хворими дітьми до 14 років одночасно.
Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною
У 2026 році оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Відсоток лікарняних:
- 100% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 8 років.
- 70% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 5-8 років.
- 60% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 3-5 років.
- 50% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж до 3 років.
- 100% середньої заробітної плати – для працівників, які доглядають за дитиною-інвалідом.
Як здійснюється оплата лікарняного на дитину
Щоби розрахувати, яку суму грошей отримає людина, потрібно вирахувати основну величину – середню заробітну плату. Після цього потрібно помножити середню заробітну плату за день на кількість лікарняних днів, а також на відсоток. Цей коефіцієнт обирається залежно від того, скільки років працює людина. Вище зазначено кількість відсотків, на яку потрібно множити, залежно від стажу. Також є норми, які поширюються на людей, що працюють менше ніж 6 місяців.
Оплата лікарняних здійснюється:
- Перші 5 днів – коштом роботодавця.
- З 6-го дня – коштом Фонду соціального страхування України (ФССУ).
Приклад розрахунку суми лікарняного по догляду за хворою дитиною
Якщо кількість днів лікарняного – 11, а стаж роботи – 6 років, людина за останній календарний рік заробила 280 000 грн, то в такому випадку лікарняний розраховується за таким принципом:
- 280 000 ділять на 365 днів. За один робочий день розмір середньої заробітної плати буде становити 767 грн 12 коп.
- Тепер потрібно помножити цю цифру на 11 днів та на 0,7. Остання цифра – це і є коефіцієнт 70%, який використовується у тому випадку, якщо робітник працює 5-8 років.
- Так, за весь лікарняний людина отримає 5 906 грн 83 копійки.