Лікарняний по догляду за дитиною – це документ, який дає право працівнику на тимчасову непрацездатність з метою догляду за хворою дитиною. Факти ICTV дізнавалися, хто видає та як оплачується лікарняний по догляду за дитиною у 2026 році.

Де та коли можна оформити лікарняний по догляду за дитиною

Отримати лікарняний можна:

В амбулаторній службі за місцем проживання або реєстрації дитини.

У стаціонарі, якщо дитина перебуває на лікуванні.

Хто має право на лікарняний по догляду за дитиною:

Батьки (біологічні або прийомні) дитини.

Інші члени сім’ї, які фактично доглядають за дитиною (бабусі, дідусі, інші родичі).

Одинокі матері (батьки) мають право на лікарняний по догляду за двома дітьми одночасно, якщо їм не виповнилося 14 років.

Особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю, мають право на лікарняний без обмеження віку дитини.

Тривалість лікарняного по догляду за дитиною:

До 14 календарних днів – на догляд за хворою дитиною віком до 14 років.

До 70 календарних днів – на догляд за хворою дитиною-інвалідом.

До 140 календарних днів – на догляд за двома і більше хворими дітьми до 14 років одночасно.

Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною

У 2026 році оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відсоток лікарняних:

100% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 8 років.

70% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 5-8 років.

60% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 3-5 років.

50% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж до 3 років.

100% середньої заробітної плати – для працівників, які доглядають за дитиною-інвалідом.

Як здійснюється оплата лікарняного на дитину

Щоби розрахувати, яку суму грошей отримає людина, потрібно вирахувати основну величину – середню заробітну плату. Після цього потрібно помножити середню заробітну плату за день на кількість лікарняних днів, а також на відсоток. Цей коефіцієнт обирається залежно від того, скільки років працює людина. Вище зазначено кількість відсотків, на яку потрібно множити, залежно від стажу. Також є норми, які поширюються на людей, що працюють менше ніж 6 місяців.

Оплата лікарняних здійснюється:

Перші 5 днів – коштом роботодавця.

З 6-го дня – коштом Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Пр иклад розрахунку суми лікарняного по догляду за хворою дитиною

Якщо кількість днів лікарняного – 11, а стаж роботи – 6 років, людина за останній календарний рік заробила 280 000 грн, то в такому випадку лікарняний розраховується за таким принципом:

280 000 ділять на 365 днів. За один робочий день розмір середньої заробітної плати буде становити 767 грн 12 коп.

Тепер потрібно помножити цю цифру на 11 днів та на 0,7. Остання цифра – це і є коефіцієнт 70%, який використовується у тому випадку, якщо робітник працює 5-8 років.

Так, за весь лікарняний людина отримає 5 906 грн 83 копійки.