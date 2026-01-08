Лікарняний по догляду за дитиною – це документ, який дає право працівнику на тимчасову непрацездатність з метою догляду за хворою дитиною. Факти ICTV дізнавалися, хто видає та як оплачується лікарняний по догляду за дитиною у 2026 році. 

Де та коли можна оформити лікарняний по догляду за дитиною 

Отримати лікарняний можна: 

  • В амбулаторній службі за місцем проживання або реєстрації дитини. 
  • У стаціонарі, якщо дитина перебуває на лікуванні. 

Хто має право на лікарняний по догляду за дитиною: 

  • Батьки (біологічні або прийомні) дитини. 
  • Інші члени сім’ї, які фактично доглядають за дитиною (бабусі, дідусі, інші родичі). 
  • Одинокі матері (батьки) мають право на лікарняний по догляду за двома дітьми одночасно, якщо їм не виповнилося 14 років. 
  • Особи, які доглядають за дитиною з інвалідністю, мають право на лікарняний без обмеження віку дитини. 

Тривалість лікарняного по догляду за дитиною: 

  • До 14 календарних днів – на догляд за хворою дитиною віком до 14 років. 
  • До 70 календарних днів – на догляд за хворою дитиною-інвалідом. 
  • До 140 календарних днів – на догляд за двома і більше хворими дітьми до 14 років одночасно. 

Як оплачується лікарняний по догляду за дитиною 

У 2026 році оплата лікарняного по догляду за дитиною здійснюється відповідно до Закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відсоток лікарняних: 

  • 100% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 8 років. 
  • 70% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 5-8 років. 
  • 60% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж понад 3-5 років. 
  • 50% середньої заробітної плати – для працівників, які мають страховий стаж до 3 років. 
  • 100% середньої заробітної плати – для працівників, які доглядають за дитиною-інвалідом. 

Як здійснюється оплата лікарняного на дитину 

Щоби розрахувати, яку суму грошей отримає людина, потрібно вирахувати основну величину – середню заробітну плату. Після цього потрібно помножити середню заробітну плату за день на кількість лікарняних днів, а також на відсоток. Цей коефіцієнт обирається  залежно від того, скільки років працює людина. Вище зазначено кількість відсотків, на яку потрібно множити, залежно від стажу. Також є норми, які поширюються на людей, що працюють менше ніж 6 місяців.  

Оплата лікарняних здійснюється: 

  • Перші 5 днів – коштом роботодавця. 
  • З 6-го дня – коштом Фонду соціального страхування України (ФССУ). 

Приклад розрахунку суми лікарняного по догляду за хворою дитиною

Якщо кількість днів лікарняного – 11, а стаж роботи – 6 років, людина за останній календарний рік заробила 280 000 грн, то в такому випадку лікарняний розраховується за таким принципом:  

  • 280 000 ділять на 365 днів. За один робочий день розмір середньої заробітної плати буде становити 767 грн 12 коп.
  • Тепер потрібно помножити цю цифру на 11 днів та на 0,7. Остання цифра – це і є коефіцієнт 70%, який використовується у тому випадку, якщо робітник працює 5-8 років.  
  • Так, за весь лікарняний людина отримає 5 906 грн 83 копійки. 
