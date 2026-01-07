Для того чтобы рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности, необходимо определить страховой стаж.

Что такое страховой стаж и как его рассчитать для начисления больничных в 2026 году — читайте на Фактах ICTV.

Страховой стаж для больничных 2026: сколько нужно и как рассчитывается

Страховой стаж — это период, в течение которого работник подлежал страхованию в связи с временной потерей трудоспособности.

Согласно ч. 1 ст. 14 закона Об общеобязательном государственном социальном страховании от 23 сентября 1999 года № 1105-XIV, сумма страхового взноса, уплаченная работодателем, должна быть не меньше, чем минимальный страховой взнос.

Бухгалтер для ФЛП и владелица компании Идеальная бухгалтерия Елена Запорожец рассказала, от чего зависит размер больничных и как правильно их оформлять. Она отметила, что в зависимости от страхового стажа и от заработной платы будет зависеть размер больничных.

— Первые 5 дней больничных оплачивает работодатель по месту работы, другие дни — Пенсионный фонд, — рассказала Елена Запорожец.

Размер больничных зависит от страхового стажа и составляет:

страховой стаж до трех лет — 50% средней зарплаты;

страховой стаж от трех до пяти лет — 60% средней зарплаты;

страховой стаж от пяти до восьми лет — 70% средней зарплаты;

страховой стаж свыше восьми лет — 100% средней зарплаты.

Елена Запорожец отметила, что отдельные лица, независимо от стажа, могут получить 100% заработной платы за больничный:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

пострадавшие участники Революции достоинства;

пострадавшие вследствие Чернобыльской аварии;

доноры, имеющие право на льготу, предусмотренную законом Украины О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови от 30.09.2020 № 931-ІХ (статья 20).

Для получения выплат перечисленные категории льготников должны предоставить копии соответствующих удостоверений.

Как правильно рассчитать страховой стаж работника

Пособие по временной потере трудоспособности должно компенсировать работнику заработок, потерянный за время лечения. Сейчас страховой стаж исчисляют в месяцах по данным Госреестра, который ведет Пенсионный фонд Украины.

Елена Запорожец рассказала, что оформление больничных происходит в электронном виде через электронный кабинет Пенсионного фонда. Для этого работодатель должен подать в Пенсионный фонд заявку-расчет.

Если в течение последних 12 календарных месяцев не было шести месяцев страхового стажа, то больничные рассчитываются из минимальной зарплаты. Получить информацию о страховом стаже можно, заказав бесплатную справку ОК-7, ОК-5 в личном кабинете на портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.

Если застрахованное лицо работает на одном предприятии менее 8 лет, то для определения страхового стажа могут использоваться следующие сведения:

трудовая книжка;

данные о трудовом и страховом стаже (приложение 9);

справка формой ОК-7 (приложение 5) — индивидуальные сведения о застрахованном лице сформированы из реестра застрахованных лиц. Эта справка формируется за период с 2011 года и содержит сведения о фактических суммах заработной платы, из которой уплачивается единый социальный взнос, и страховом стаже;

справка по форме ОК-5 (приложение 4) — индивидуальные сведения о застрахованном лице должны предоставляться застрахованными лицами, которые работают на предприятии страхователя менее полугода. Справка содержит данные о сумме заработка для назначения и исчисления размера пенсий, а также при начислении больничных, социальных выплат и страхового стажа. Выдается органами ПФУ по месту регистрации по личному обращению работника или онлайн на портале Дія.

Страховой стаж рассчитывается страхователем по данным персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах Госреестра. За периоды до его введения, до 1 июля 2000 года — в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, действующим ранее.

Если по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования страховой стаж работника составлял менее 6 месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности рассчитывают, исходя из начисленной зарплаты, из которой был уплачен ЕСВ, но не более размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты.

Месяцы, за которые не уплачен ЕСВ или есть долг по уплате ЕСВ, нельзя засчитывать в страховой стаж.

Если застрахованное лицо находилось в трудовых отношениях менее календарного месяца, то расчетный период определяется за фактически отработанное время (календарные дни) перед наступлением страхового случая.

Если расчетный период приходится на месяц, в котором нет ни одного фактически отработанного дня (например, в связи с декретным отпуском или больничным), то такой месяц не учитывается.