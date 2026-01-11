В Одессе школы возвращаются к очному обучению, сообщает городской совет.

В Одессе школы возвращаются к очной учебе

Как сообщает Одесский городской совет, в связи со стабилизацией погодных условий учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы возобновляют образовательный процесс в очном режиме.

Известно, что школы вернутся к очной учебе с 12 января 2026 года.

Напомним, что в Одессе в течение нескольких дней держалась плохая погода: снег, гололедица и сильный ветер. Поэтому 9 января учебный процесс в школах города и области проходил в дистанционном формате.

Распоряжение ОВА было ориентировано на обеспечение безопасности учащихся и педагогов в условиях непогоды.