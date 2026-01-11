В Одесі школи повертаються до очного навчання, повідомляє міська рада.

Як повідомляє Одеська міська рада, у зв’язку зі стабілізацією погодних умов заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси відновлюють освітній процес в очному режимі.

Відомо, що школи повернуться до очного навчання з 12 січня 2026 року.

Нагадаємо, що в Одесі протягом декількох днів трималась погана погода: сніг, ожеледиця та сильний вітер. Через це 9 січня навчальний процес у школах міста та області проходив в дистанційному форматі.

Розпорядження ОВА було спрямоване на збереження безпеки учнів і педагогів в умовах негоди.