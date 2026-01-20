Для отражения атак со стороны РФ критически необходимо достаточное количество ракет к системам ПВО, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на очередную атаку со стороны РФ

Как заметил глава нашего государства, в российском ударе было значительное количество баллистики и крылатых ракет, еще более 300 ударных дронов.

– Наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей. За сутки до этого удара мы, наконец, получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение, — написал президент в Telegram.

Зеленский отметил, что ракеты для Patriot, NASAMS и других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы – работать, чтобы у Украины было достаточно средств противовоздушной обороны.

— И партнеры не должны подводить с этим, ракеты для ПВО – это реальная защита жизни людей, — добавил он.

Зеленский сообщил, что в формате специального энергетического селектора будут определены все детали последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы возобновить поставки электричества, тепла и воды людям.

— Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областных и местных властей, украинских энергетических компаний – все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами, – подчеркнул президент.

Напомним, на данный момент из-за атак РФ наиболее сложная ситуация в Киеве, без тепла осталось более 5 тыс. многоэтажек.

В Киеве и Киевской области, Запорожье, Винницкой, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Одесской областях и других регионах для ликвидации последствий обстрела РФ в ночь на 20 января привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы.

