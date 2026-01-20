Для відбиття атак з боку РФ критично необхідна достатня кількість ракет до систем ППО, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський відреагував на чергову атаку з боку РФ

Як зауважив глава нашої держави, у російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет, ще більш ніж 300 ударних дронів.

– Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення, – написав Зеленський у Telegram.

Зеленський наголосив, що ракети для Patriot, NASAMS та інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

– І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей, – додав він.

Зеленський повідомив, що у форматі спеціального енергетичного селектора будуть визначені всі деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям.

– Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами, – наголосив президент.

Нагадаємо, наразі через атаки РФ найбільш складна ситуація у Києві, зокрема без тепла залишилось понад 5 тис. багатоповерхівок.

У Києві та на Київщині, Запоріжжі, у Вінницькій, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській областях й інших регіонах для ліквідації наслідків обстрілу РФ у ніч на 20 січня залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.