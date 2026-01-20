После очередной атаки России на Киев в ночь на 20 января без тепла осталось более 5 тыс. многоэтажек.

Сколько домов в Киеве без отопления

Как сообщил городской глава Виталий Кличко, в Киеве без тепла сейчас 5 635 домов.

– После этой атаки на столицу без тепла 5 635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января, – написал мэр города в Telegram.

На вчерашний вечер из 6 тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.

Сейчас смотрят

Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.

Работники коммунальных служб и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия атаковали Киев ударными беспилотниками. В Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания, в Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском районе обломки БпЛА упали на территории кладбища.

Из-за атаки РФ на левом берегу Киева возникли перебои с электроснабжением. Объекты социальной инфраструктуры перевели в автономный режим питания. Также известно, что пострадала женщина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.