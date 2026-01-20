Враг атаковал Бучанский район Киевской области во время ночной атаки по Украине.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Бучанский район Киевской области 20 января: что известно

По словам Калашника, враг ночью снова нанес удар по Киевской области.

Сейчас смотрят

В результате вражеской атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Кроме того, во время атаки на Бучанский район Киевской области смертельное ранение получил 50-летний мужчина.

Медики боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось — мужчина погиб на месте.

Жителей области призвали не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия также атаковала Киев ударными беспилотниками.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания, обломками повреждено здание начальной школы и выбиты окна в прилегающих домах.

Сообщалось также о падении БпЛА на открытой территории, где загорелись автомобили.

Из-за обстрела на левом берегу Киева возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, без тепла остались тысячи многоэтажек.

В результате атаки пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома, в Деснянском районе обломки БпЛА нашли на территории кладбища.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.