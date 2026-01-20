В Киевской области повреждены помещения двух АЗС, погиб мужчина
Враг атаковал Бучанский район Киевской области во время ночной атаки по Украине.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Атака на Бучанский район Киевской области 20 января: что известно
По словам Калашника, враг ночью снова нанес удар по Киевской области.
В результате вражеской атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.
Кроме того, во время атаки на Бучанский район Киевской области смертельное ранение получил 50-летний мужчина.
Медики боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось — мужчина погиб на месте.
Жителей области призвали не игнорировать сигналы опасности и находиться в укрытиях.
Напомним, что в ночь на 20 января Россия также атаковала Киев ударными беспилотниками.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания, обломками повреждено здание начальной школы и выбиты окна в прилегающих домах.
Сообщалось также о падении БпЛА на открытой территории, где загорелись автомобили.
Из-за обстрела на левом берегу Киева возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, без тепла остались тысячи многоэтажек.
В результате атаки пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.
В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома, в Деснянском районе обломки БпЛА нашли на территории кладбища.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.