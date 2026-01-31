Кабмин обновил процедуры бронирования для критических предприятий ОПК
- Кабмин обновил правила бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Изменения внесены в постановление №76.
- В решениях Минобороны больше не будет указываться количество забронированных работников.
Кабинет Министров Украины принял изменения в правила бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые являются критически важными для экономики и потребностей Сил безопасности и обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Новые правила бронирования для предприятий ОПК: что изменилось
Изменения внесены в постановление Кабмина №76, которое регулирует вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.
Решение направлено на совершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющих критическое значение для функционирования экономики и обеспечения обороноспособности государства.
Отныне в решениях Министерства обороны по определению предприятий, учреждений и организаций, критически важных в сфере ОПК, не будет указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.
Правительство отмечает, что обновленные процедуры учитывают специфику работы оборонных предприятий в условиях войны и создают условия для масштабирования производства критически важного вооружения и техники.