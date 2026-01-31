Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які є критично важливими для економіки та потреб Сил безпеки і оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Нові правила бронювання для підприємств ОПК: що змінилося

Зміни внесли до постанови Кабміну №76, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Рішення спрямоване на вдосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, що мають критичне значення для функціонування економіки та забезпечення обороноздатності держави.

Відтепер у рішеннях Міністерства оборони щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

Уряд наголошує, що оновлені процедури враховують специфіку роботи оборонних підприємств в умовах війни та створюють умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння і техніки.

