Спецназ Центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины в 2025 году дальнобойными ударами уничтожил половину российских зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Удары по ПВО РФ: что известно

По данным СБУ, в 2025 году подразделения Центра спецопераций Альфа системно поражали ключевые элементы российской противовоздушной обороны, в частности ЗРПК Панцирь.

Панцирь является одной из самых современных и важных систем ПВО РФ. Стоимость одного такого комплекса оценивается в $15–20 млн.

Именно эти системы считаются наиболее эффективными в противодействии украинским дальнебойным беспилотникам.

В СБУ отмечают, что целенаправленное уничтожение Панцирей имело стратегическую цель — прорыв воздушной обороны противника и создание коридоров для поражения целей в глубоком тылу РФ.

Благодаря этому Силы обороны Украины смогли более эффективно наносить удары по военным базам, складам боеприпасов, аэродромам и другим критически важным объектам оккупантов.

Что известно о ЗРПК Панцирь-С1

Панцирь-С1 — это российский самоходный зенитно-ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРПК) для ближней и средней противовоздушной обороны, который сочетает ракетное и артиллерийское вооружение.

Комплекс несет до 12 зенитных ракет 57E6, которые могут поражать воздушные цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км, а также две 30-мм пушки, способные вести огонь на расстоянии до 4 км и высотой до 3 км.

С помощью радиолокационных и оптико-электронных систем Панцирь способен одновременно отслеживать несколько целей и защищать свои объекты от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что в течение 2025 года спецназовцы Центра спецопераций Альфа уничтожили и вывели из строя ключевые элементы системы противовоздушной обороны России на сумму около $4 млрд.

По данным СБУ, под ударами подразделений Альфы оказались зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-300, С-350, С-400, Бук-М1, Бук-М2, Панцирь-С1, Панцирь-С2, Тор-М1, Тор-М2 и Тор-М3.

Кроме этого, значительные потери понесли российские средства радиолокационной разведки и наведения, в частности станции 55Ж6У Небо-У, Небо-М, Подлет, Ниобий, Каста-2Е2, Гамма-Д, Противник-ГЭ, а также радары из состава ЗРК Бук, С-300 и С-400, включая радар 92Н6.

