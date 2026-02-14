Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служба безпеки України у 2025 році далекобійними ударами знищили половину російських зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Удари по ППО РФ: що відомо

За даними СБУ, у 2025 році підрозділи Центру спецоперацій Альфа системно уражали ключові елементи російської протиповітряної оборони, зокрема ЗРГК Панцир.

Панцир є однією з найсучасніших і найважливіших систем ППО РФ. Вартість одного такого комплексу оцінюється у $15–20 млн.

Саме ці системи вважаються найбільш ефективними у протидії українським далекобійним безпілотникам.

У СБУ наголошують, що цілеспрямоване знищення Панцирів мало стратегічну мету — прорив повітряної оборони противника та створення коридорів для ураження цілей у глибокому тилу РФ.

Завдяки цьому Сили оборони України змогли ефективніше завдавати ударів по військових базах, складах боєприпасів, аеродромах та інших критично важливих об’єктах окупантів.

Що відомо про ЗПГК Панцир-С1

Панцир-С1 — це російський самохідний зенітно-ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) для ближньої та середньої протиповітряної оборони, який поєднує ракетне та артилерійське озброєння.

Комплекс несе до 12 зенітних ракет 57E6, які можуть уражати повітряні цілі на відстані до 20 км та на висоті до 15 км, а також дві 30-мм гармати, здатні вести вогонь на відстані до 4 км і висотою до 3 км.

За допомогою радіолокаційних та оптико-електронних систем Панцир здатний одночасно відстежувати декілька цілей і захищати свої об’єкти від літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет.

Раніше у Службі безпеки України повідомили, що впродовж 2025 року спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа знищили та вивели з ладу ключові елементи системи протиповітряної оборони Росії на суму близько $4 млрд.

За даними СБУ, під ударами підрозділів Альфи опинилися зенітні ракетні та ракетно-гарматні комплекси С-300, С-350, С-400, Бук-М1, Бук-М2, Панцир-С1, Панцир-С2, Тор-М1, Тор-М2 та Тор-М3.

Крім цього, значних втрат зазнали російські засоби радіолокаційної розвідки та наведення, зокрема станції 55Ж6У Небо-У, Небо-М, Подльот, Ніобій, Каста-2Е2, Гамма-Д, Противник-ГЕ, а також радари зі складу ЗРК Бук, С-300 і С-400, включно з радаром 92Н6.

