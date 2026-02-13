На следующей неделе, 17-18 февраля, в Женеве состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Мирные переговоры в Женеве: что известно

Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.

Так, по его словам, в состав делегации от Украины на переговорах в Женеве вошли:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

руководитель ОП Кирилл Буданов;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;

первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий.

Он отметил, что команду сформировали с учетом военной, безопасностной и политической составляющих процесса.

– Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе, – заявил Умеров.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

Отметим, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединского не было.

В этой связи министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о “качественном изменении” в составе российской делегации, намекая, что на переговорах наконец-то не будет “псевдоисторических лекций”.

Ранее сообщалось, что США впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров на своей территории. Однако сведений о том, будет ли на этом формате российская сторона, пока нет.

