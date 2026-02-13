Трехсторонние переговоры в Женеве состоятся 17-18 февраля: кто в делегации от Украины
- Переговоры в формате Украина-США-РФ состоятся 17-18 февраля в Женеве.
- Формат переговоров меняется на трехстороннюю европейскую площадку после встреч в ОАЭ.
На следующей неделе, 17-18 февраля, в Женеве состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Мирные переговоры в Женеве: что известно
Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.
Так, по его словам, в состав делегации от Украины на переговорах в Женеве вошли:
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- руководитель ОП Кирилл Буданов;
- начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;
- член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия;
- первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Вадим Скибицкий.
Он отметил, что команду сформировали с учетом военной, безопасностной и политической составляющих процесса.
– Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе, – заявил Умеров.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.
Отметим, что на трехсторонних переговорах, которые возобновились в начале года в ОАЭ, Мединского не было.
В этой связи министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о “качественном изменении” в составе российской делегации, намекая, что на переговорах наконец-то не будет “псевдоисторических лекций”.
Ранее сообщалось, что США впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров на своей территории. Однако сведений о том, будет ли на этом формате российская сторона, пока нет.