ВСУ контратакуют на границе двух областей, пользуясь блокировкой Starlink для РФ — ISW
Силы обороны Украины, пользуясь блокировкой у россиян терминалов Starlink и Telegram, проводят локальные контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
ВСУ контратакуют у административной границы
Так, аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры российских ударов по статическим украинским позициям к востоку и югу от Доброполья и к северу от Варваровки на Гуляйпольском направлении Запорожской области.
Эти кадры свидетельствуют о том, что ВСУ удерживали контроль над этими позициями до 12 февраля и локализовано контрнаступают, чтобы снова соединить эти позиции между собой.
9 февраля аналитики ISW начали фиксировать сообщения об ограниченных и локальных контрнаступлениях Сил обороны вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Российские военные блогеры называли это широкой украинской контрнаступательной операцией, но украинские военные источники и некоторые российские блогеры впоследствии указали, что эти контрнаступления не являются масштабными и продолжительными.
Российские военные корреспонденты утверждают, что ВСУ проводят контрнаступления к северу и северо-западу от Гуляйполя, но говорят, что ситуация на месте неясна из-за потери связи российских войск на линии фронта.
11 февраля высокопоставленный представитель НАТО сообщил, что часть успехов Украины в восточной части Запорожской области связана с блокировкой спутниковых терминалов Starlink для российских военных.
Кроме того, на территории РФ с 9 февраля ограничили использование Telegram из-за того, что руководство мессенджера не выполнило требования российского законодательства. Оккупационные войска использовали Telegram на линии фронта для коммуникации.
Теперь блокировка Telegram и Starlink серьезно повлияет на российские коммуникации в ближайшем будущем. А Силы обороны хотят воспользоваться на поле боя этими проблемами у россиян.