Один визит в ЦНАП и 90 дней автоматически: как работает отсрочка для освобожденных из плена
- Отсрочка для освобожденных из плена обновляется каждые 90 дней без повторных заявлений, если в реестрах корректно указан срок действия.
- Первичное оформление отсрочки осуществляется один раз, в дальнейшем система работает автоматически без дополнительных обращений.
- Основное подтверждение отсрочки — это электронный военно-учетный документ, а в случае сбоя данные необходимо обновить через ЦНАП.
Отсрочку для граждан Украины, освобожденных из плена, можно оформить с помощью обращения в ЦНАП. В дальнейшем она должна продлеваться автоматически каждые 90 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как работает отсрочка после освобождения из плена
В Минобороны отмечают, что не все освобожденные из плена и их семьи знают о таком порядке.
– Из-за недостатка информации иногда возникают недоразумения и конфликтные ситуации, которых можно избежать благодаря четким разъяснениям, – подчеркнули в пресс-службе.
Там напоминают, что с 1 ноября 2025 года порядок оформления отсрочки от мобилизации упростили, поэтому теперь значительное количество отсрочек продлеваются автоматически.
Речь идет о:
- лицах, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военнослужащих, освобожденных из плена.
Автоматическое продление отсрочки: как это работает
Отмечается, что для того, чтобы сработало автоматическое продление отсрочки, в учетных данных должны быть корректно указаны сроки ее действия.
– Если при оформлении установлена конкретная дата окончания отсрочки (например, 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется.
Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении Резерв+ это отображается как «до завершения мобилизации»), во время очередного автопродления отсрочка обновляется еще на 90 дней, – пояснили в Минобороны.
Там добавляют, что если дата завершения указана некорректно или не соответствует основаниям для отсрочки, ее нужно уточнить, обратившись в ЦНАП.
Что делать, если отсрочка не продлилась
Минобороны отмечает, что если отсрочка должна была продлиться автоматически, однако этого не произошло, это может свидетельствовать о неактуальности или отсутствии данных.
Тогда необходимо обновить информацию или обратиться в любой ЦНАП с соответствующими документами независимо от своего места регистрации.
Как подтвердить отсрочку
Для того, чтобы подтвердить отсрочку в Украине, необходимо использовать в качестве основного документа электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+, ведь бумажные справки с печатью больше не выдаются.
В случае отсутствия доступа к смартфону можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:
- в приложении Резерв+;
- через портал Дія;
- обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП — если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).
Напомним, Рада предоставила 12-месячную отсрочку для тех, кто отслужил по контракту 18–24 месяца.