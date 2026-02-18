Отсрочку для граждан Украины, освобожденных из плена, можно оформить с помощью обращения в ЦНАП. В дальнейшем она должна продлеваться автоматически каждые 90 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как работает отсрочка после освобождения из плена

В Минобороны отмечают, что не все освобожденные из плена и их семьи знают о таком порядке.

– Из-за недостатка информации иногда возникают недоразумения и конфликтные ситуации, которых можно избежать благодаря четким разъяснениям, – подчеркнули в пресс-службе.

Там напоминают, что с 1 ноября 2025 года порядок оформления отсрочки от мобилизации упростили, поэтому теперь значительное количество отсрочек продлеваются автоматически.

Речь идет о:

лицах, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащих, освобожденных из плена.

Автоматическое продление отсрочки: как это работает

Отмечается, что для того, чтобы сработало автоматическое продление отсрочки, в учетных данных должны быть корректно указаны сроки ее действия.

– Если при оформлении установлена конкретная дата окончания отсрочки (например, 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется.

Если же в данных указан срок, соответствующий периоду мобилизации (в приложении Резерв+ это отображается как «до завершения мобилизации»), во время очередного автопродления отсрочка обновляется еще на 90 дней, – пояснили в Минобороны.

Там добавляют, что если дата завершения указана некорректно или не соответствует основаниям для отсрочки, ее нужно уточнить, обратившись в ЦНАП.

Что делать, если отсрочка не продлилась

Минобороны отмечает, что если отсрочка должна была продлиться автоматически, однако этого не произошло, это может свидетельствовать о неактуальности или отсутствии данных.

Тогда необходимо обновить информацию или обратиться в любой ЦНАП с соответствующими документами независимо от своего места регистрации.

Как подтвердить отсрочку

Для того, чтобы подтвердить отсрочку в Украине, необходимо использовать в качестве основного документа электронный военно-учетный документ в мобильном приложении Резерв+, ведь бумажные справки с печатью больше не выдаются.

В случае отсутствия доступа к смартфону можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:

в приложении Резерв+;

через портал Дія;

обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП — если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).

Напомним, Рада предоставила 12-месячную отсрочку для тех, кто отслужил по контракту 18–24 месяца.

